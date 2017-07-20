Спасатели ежедневно будут контролировать самые грибные места Подмосковья

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области насчитали свыше 35 наиболее популярных у жителей грибных мест, которые спасатели и лесники будут ежедневно патрулировать, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В регионе определены 36 грибных мест, рекомендованных для посещения. Во всех этих местах будет организовано ежедневное патрулирование лесников и спасателей. Пик грибного сезона в Подмосковье традиционно приходится на август-сентябрь", — говорится в сообщении.

Пестов отметил, что благодаря карте грибных мест жители и гости Подмосковья смогут рассчитать наиболее удобный для себя маршрут. При формировании карты учитывалось мнение грибников-экспертов.

"Все грибные зоны патрулируются в усиленном режиме сотрудниками комитета лесного хозяйства, общественными лесными инспекторами, сотрудниками пожарно-спасательных подразделений и правоохранительных органов, а также специалистами местных администраций. Благодаря этому собирать грибы в указанных зонах будет удобнее и безопаснее, чем в других местах", — подчеркнул зампред.

Для удобства жителей карта составлена по направлениям движения пригородных электричек. Указаны ближайшие к грибным зонам населенные пункты, а также виды грибов, которые растут в той или иной зоне. Карта размещена на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

Пестов напомнил, что в 2016 году в лесах Московской области заблудилось почти 400 человек, и большинство из них были грибники.

Чтобы не заблудиться в лесу, спасатели рекомендуют взять с собой запас продовольствия и воды, медикаменты. Одежду желательно подбирать ярких оттенков — в ней спасателям проще заметить человека в лесу. Жизненно важным может оказаться уровень заряда аккумулятора сотового телефона. Если не удается самостоятельно найти выход из леса, необходимо незамедлительно звонить по единому номеру спасения "112".