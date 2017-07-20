Спасатели ежедневно будут контролировать самые грибные места Подмосковья

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области насчитали свыше 35 наиболее популярных у жителей грибных мест, которые спасатели и лесники будут ежедневно патрулировать, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"В регионе определены 36 грибных мест, рекомендованных для посещения. Во всех этих местах будет организовано ежедневное патрулирование лесников и спасателей. Пик грибного сезона в Подмосковье традиционно приходится на август-сентябрь", — говорится в сообщении.
Пестов отметил, что благодаря карте грибных мест жители и гости Подмосковья смогут рассчитать наиболее удобный для себя маршрут. При формировании карты учитывалось мнение грибников-экспертов.
Для удобства жителей карта составлена по направлениям движения пригородных электричек. Указаны ближайшие к грибным зонам населенные пункты, а также виды грибов, которые растут в той или иной зоне. Карта размещена на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.
Пестов напомнил, что в 2016 году в лесах Московской области заблудилось почти 400 человек, и большинство из них были грибники.
Чтобы не заблудиться в лесу, спасатели рекомендуют взять с собой запас продовольствия и воды, медикаменты. Одежду желательно подбирать ярких оттенков — в ней спасателям проще заметить человека в лесу. Жизненно важным может оказаться уровень заряда аккумулятора сотового телефона. Если не удается самостоятельно найти выход из леса, необходимо незамедлительно звонить по единому номеру спасения "112".