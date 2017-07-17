В Подмосковье в 2017 году отремонтируют и достроят 9 школ искусств

Дети во время занятий с преподавателем. Архивное фото

Дети во время занятий с преподавателем. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В рамках программы по строительству и техническому переоснащению детских школ искусств Подмосковья до конца 2017 года планируют отремонтировать шесть таких учебных заведений, а также построить еще три школы, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"До конца 2017 года в Подмосковье предусмотрено капитально отремонтировать шесть детских школ искусств и достроить три школы искусств", — сообщила Забралова, ее слова приводятся в материале.

Работы проводятся в рамках программы по строительству и техническому переоснащению детских школ искусств Подмосковья на 2016-2018 годы. Финансирование трехлетней программы составляет более 3 миллиардов рублей, отмечается в пресс-релизе.

"Идет ремонт детских школ искусств в Электрогорске, Электростали, Королеве, Истре, Коломне, Раменском районе, строятся новые объекты в Шаховской, Наро-Фоминске и Ленинском районе. Детская школа искусств в Шаховской начнет работу к новому учебному году, работы на остальных объектах завершат к концу года", — подчеркнула Забралова.

Сегодня в Московской области работают 210 муниципальных учреждений допобразования сферы культуры. В них обучаются 86 тысяч детей, что на 20% больше чем в 2013 году, добавляется в сообщении.