В Подольске 15 июля пройдет единый день диспансеризации

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жители подмосковного Подольска в субботу, 15 июля, смогут проверить свое здоровье в рамках единого дня диспансеризации, обследование будут проводить в семи медицинских учреждениях, сообщается сайте администрации городского округа.

Первый единый день диспансеризации в этом году прошел в Подольске 18 февраля. Введение такого дня в Московской области позволяет проводить медицинский диспансерный осмотр за один выходной день, что очень удобно для работающих жителей региона. Диспансеризация помогает выявить заболевание на ранней стадии, что упрощает процесс его лечения и повышает шансы пациента на выздоровление. При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр проводится за короткое время.

"В III квартале 2017 года в Подольске для удобства работающего населения продолжается проведение по субботам единых дней диспансеризации. В ближайшую субботу, 15 июля, с 9:00 до 17:00 каждый желающий сможет пройти первичное обследование в семи медицинских учреждениях", — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, к числу медучреждений, в которых можно будет проверить здоровье, относится "Подольская городская поликлиника №1" на улице Кирова, "Подольская городская клиническая больница №2" на улице Батырева, "Подольская городская клиническая больница №3" на Литейной улице.

Также пациенты могут обращаться в "Климовскую городскую больницу №2" на проспекте 50 лет Октября, "Климовскую центральную городскую больницу" в Больничном проезде, "Подольскую районную больницу" в поселке Кузнечики и "Львовскую районную больницу", перечисляется в материале.

Пройти диспансеризацию могут жители с 1942 до 1996 годов рождения с шагом в три года, которые прикреплены к данным медицинским организациям.

Всего с начала 2017 года диспансеризацию в Подольске прошло более 30 тысяч жителей, из них 2,6 тысячи — при проведении единых дней диспансеризации.