Полумарафон "Сергиевым путем" пройдет в Московской области в субботу

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Забег пройдет в рамках спортивного проекта "Бегом по "Золотому кольцу".

Полумарафон "Сергиевым Путем" пройдет 15 июля в Сергиевом Посаде, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минспорта Московской области. Мероприятие проведут в рамках в рамках проекта "Бегом по "Золотому кольцу", который охватывает 10 городов России.

"Бегом по "Золотому кольцу" — это масштабный спортивный проект, который объединяет сразу десять городов России. Московская область будет представлена на нем одним из крупнейших исторических центров нашей страны — Сергиевым Посадом", — сообщил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он также отметил, что мест для участия в забегах в Сергиевом Посаде не осталось за два дня до мероприятия.

Участники полумарафона "Сергиевым Путем" смогут выбрать из пяти вариантов забегов. Для пенсионеров предусмотрена дистанционная "скидка" в 50%. Участников кроме самого забега будут ждать семейный праздник и мастер-классы.