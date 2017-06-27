Подмосковное правительство выделит деньги на рекультивацию "Кучино"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На данный момент полигон уже прекратил работу.

Сегодня в правительстве Подмосковья прошло обсуждение необходимости реорганизации полигона "Кучино" в Балашихе, сообщил телеканал "360".

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган доложил, что полигон на данный момент не работает. Он добавил, что для предотвращения возгораний во время эксплуатации полигона, его необходимо накрыть чистым грунтом. Сейчас начали привозить новый грунт, которого понадобится около 400 тысяч тонн.

Коган рассказал, что обсуждается вопрос по разработке проекта рекультивации и по проведению его подготовки, а также вопрос финансовой поддержки программы рекультивации.

"Эти вопросы обсуждались здесь, поручения даны Минфину. В ближайшее время, я думаю, что будут найдены все источники и механизмы", — сообщил Александр Коган.

По словам министра, правительство Московской области предусмотрело средства, чтобы провести рекультивацию полигона. Также во время совещания рассматривалась возможность ускорения реализации проекта.

"Я думаю, что в ближайшую неделю можно будет говорить о конкретных сроках, графиках, проведении проектных работ, когда можно будет преступить к рекультивации", — добавил Александр Коган.