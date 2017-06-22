Подмосковье выделит на развитие научных программ 50 млн рублей грантов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. 50 миллионов рублей будет выделено в этом году из бюджета Подмосковья на 22 новых проекта, победивших в конкурсе научно-технических и инновационных программ, сообщил телеканал "360".

Всего заявки на гранты подали 62 претендента из 37 разных организаций по 15 темам исследований и разработок в сфере науки, которые были утверждены правительством Московской области.

При этом отмечается, что большинство работ было связано с "разработкой новых контрольно-измерительных приборов, оборудования и систем". Всего 12 заявок претендентов было посвящено этой теме.