Московская область и Ломбардия подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство инвестиций и инноваций МО и Всеобщая конфедерация итальянской промышленности в Ломбардии подписали соглашение о сотрудничестве. Телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мининвестиций МО сообщил, что сотрудничество Московской области и Ломбардии будет осуществляться в сфере повышения инвестпривлекательности региона, а также при выработке методов привлечения частных инвестиций в Подмосковье.

Соглашение о взаимодействии подписали Денис Буцаев и президент Конфиндустрии Альберто Риболла.

"Мы ожидаем, что в течение двух месяцев итальянские коллеги финализируют свои пожелания относительно площадки в Подмосковье, и осенью текущего года работа над концепцией индустриального парка будет завершена. В рамках предстоящего визита итальянская сторона сможет ознакомиться с проработанными предложениями относительно локализации компаний и создания парка", — отметил министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев.