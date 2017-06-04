Открытие ЧМ по практической стрельбе из карабина прошло в парке "Патриот"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Церемония открытия чемпионата мира по практической стрельбе из карабина прошла 4 июня в военно-патриотическом парке "Патриот" в Подмосковье, сообщил телеканал "360".

В соревнованиях примут участие команды из 39 стран мира, среди 600 спортсменов будут разыграны 100 комплектов наград. Российская команда самая большая, страну представят 48 стрелков.

Из-за санкций несколько европейских стран – Австрия, Германия, Дания и Франция – запретили спортсменам вывозить в Россию свое оружие. Стрелки из Нидерландов отстояли запрет властей в суде. Остальным спортсменам организаторы чемпионата предоставили 60 карабинов производства концерна "Калашников".

"Из-за санкций зарубежным спортсменам придется стрелять из нашего оружия, но они все равно довольны", — заявил руководитель Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин.

Чемпионат по стрельбе из карабина будет проходить в Подмосковье с 5 по 11 июня.