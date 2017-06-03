США
3.063 июня21:49МСК
USD56.69+0.15
EUR63.61+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новости Подмосковья

Рынок Ирана пополнится товарами из Московской области

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (727)
21:4603.06.2017
040
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у выставочного комплекса ЛенэкспоФлаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у выставочного комплекса Ленэкспо
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Армения подготовила для этого специальную площадку на границе с Ираном.

Подмосковным компаниям дадут возможность поставлять товары в Иран через специальный транспортно-логистический хаб на границе Армении. Об этом сообщил телеканал "360".

Власти Подмосковья и делегация Армении обсудили возможный экспорт продукции Московской области в ходе встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам советника премьер-министра Армении, руководителя Центра стратегических инициатив республики Александра Хачатуряна, предприятия Московской области смогут выйти на иранский рынок благодаря хабу на границе Армении.

"Мы сейчас даем возможность, создали площадку на границе с Ираном. Некоторую продукцию завозят на площадку, и в зоне уже все собирается и экспортируется в Иран. Это урезает затраты и делает более удобным весь процесс выстраивания торгово-экономических отношений", — сказал Хачатурян.

Таким образом потребители из Ирана смогут покупать товары на территории Армении. Туда привозят товары со всего СНГ.

Заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев подчеркнул, что любые внешнеэкономические связи позволяют региону выходить на внешние рынки.

Третий день работы Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".Студия радио Sputnik в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".Панельная сессия ”Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке” на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.На Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТакже на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФПредставители Аэрофлота на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017 в Экспофоруме
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Также на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФ
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНиколя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.Участники на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Николя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).

На фото: посетители ПМЭФ.Посетители на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
На полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).

На фото: посетители ПМЭФ.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу -2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.Участники бизнес-диалога “Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста” на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.На Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"Стенд Международного информационного агентства Россия сегодня в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТакже глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.На Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Также глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Почты России на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.

На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.Стенд Сбербанка на выставке на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.

На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.
/

Комментировать
+
Новости Подмосковья
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена