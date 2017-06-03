Рынок Ирана пополнится товарами из Московской области

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Армения подготовила для этого специальную площадку на границе с Ираном.

Подмосковным компаниям дадут возможность поставлять товары в Иран через специальный транспортно-логистический хаб на границе Армении. Об этом сообщил телеканал "360".

Власти Подмосковья и делегация Армении обсудили возможный экспорт продукции Московской области в ходе встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам советника премьер-министра Армении, руководителя Центра стратегических инициатив республики Александра Хачатуряна, предприятия Московской области смогут выйти на иранский рынок благодаря хабу на границе Армении.

"Мы сейчас даем возможность, создали площадку на границе с Ираном. Некоторую продукцию завозят на площадку, и в зоне уже все собирается и экспортируется в Иран. Это урезает затраты и делает более удобным весь процесс выстраивания торгово-экономических отношений", — сказал Хачатурян.

Таким образом потребители из Ирана смогут покупать товары на территории Армении. Туда привозят товары со всего СНГ.

Заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев подчеркнул, что любые внешнеэкономические связи позволяют региону выходить на внешние рынки.