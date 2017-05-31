В Лобне заработал швейцарский химический концерн Sika

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов рассказал, что швейцарский химический концерн Sika заработал в подмосковной Лобне. На предприятии будут производить высокотехнологичные напольные эпоксидные покрытия. Об этом сообщил телеканал "360".

"Региональное правительство приветствует и поддерживает инвестиционную деятельность предприятий и открытие новых высокотехнологичных производств, способствующих насыщению строительного рынка Подмосковья качественными материалами и, тем самым, решению стратегической задачи по импортозамещению в Московской области и Российской Федерации в целом", — прокомментировал Сергей Пахомов.

По словам руководителя подмосковного Минстройкомплекса, строительное производство должно заменить поставки в Россию иностранного продукта. При полной загрузке химический концерн сможет производить до 40% продукции, которую будут также поставлять в страны СНГ. В проект инвестировали 50 миллионов рублей.