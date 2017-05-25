Подмосковье лидирует в России по количеству созданных промышленных площадок

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Денис Цуканов рассказал, что Подмосковье лидирует в России по созданию промышленных площадок. Об этом сообщил телеканал "360".

"Следует отметить, что Московская область является одним из регионов — лидеров по количеству действующих объектов на данный момент.

Аккредитацию в министерстве прошли два парка, еще девять парков рассматриваются", — рассказал Денис Цуканов.

Директор индустриального парка в Ногинском районе Ольга Миронова отметила, что регион оказывает им значительную поддержку.

"У нас на территории около 40 резидентов, большая часть — это немецкие производители, в основном легкая промышленность. У нас предусмотрены две очереди, мы разбили около 170 гектаров, и у нас в перспективе около 100 гектаров на ближайшие пять лет", — прокомментировала Ольга Миронова.