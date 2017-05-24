Число кишечных заболеваний возросло в Московской области

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор отчитался об инфекционной и паразитарной заболеваемости в регионе.

Роспотребнадзор предоставил отчет об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

По информации экспертов, в регионе ситуация с инфекционной и паразитарной заболеваемостями почти не поменялась по сравнению с 2016 годом. Медперсонал не фиксировал такие инфекции как дифтерию, брюшной тиф, полиомиелит, краснуху, клещевой энцефалит и гемофильную инфекцию.

Что касается коклюша, туберкулеза, менингококковой инфекции, дизентерии Зонне, болезни Лайма, внебольничными пневмониями и ротавирусными заболеваниями, то показатели заболеваемости сократились.

В Лотошинском, Волоколамском, Рузском, Чеховском, Шатурском, Пушкинском и Наро-Фоминском районах люди стали чаще болеть острой кишечной и энтеровирусной инфекциями, гепатитами А и В и эпидемическим паротитом. Рост заболеваемости также выявлен в Реутове и Звенигороде.

По информации медиков, в Ленинском муниципалитете и поселке Володарского зафиксировано шесть случаев кори. В Подольске, Домодедове, Балашихе, а также в Красногорском, Павлово-Посадском и Люберецком районах выявлено 16 случаев эпидемического паротита. В Мытищах, Реутове, Люберецком и Щелковском районах зарегистрировано 12 случаев энтеровирусной инфекции. Возросло количество детей, страдающих педикулезом.

В Московской области сократилось количество заболевших сальмонеллезом, дизентерией и сократились случаи присасывания клещей.