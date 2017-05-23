На подмосковных дорогах весной ликвидировали около 140 тысяч ям

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков рассказал, что около 140 тысяч ям ликвидировали на дорогах Подмосковья весной. Об этом сообщил телеканал "360".

"За апрель-май уже устранено 139 тысяч ям из 366 тысяч выявленных. Более 100 тысяч из них устранил "Мосавтодор" и 37,2 тысячи — муниципалитеты Подмосковья", — рассказал Игорь Тресков.

В выполнении ямочного ремонта лидирует Орехово-Зуевский и Щелковский районы, а также городской округ Павловский Посад.

Как отметил подмосковный министр, осталось ликвидировать еще 227 тысяч дорожных ям.