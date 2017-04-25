Подмосковным учителям и врачам повысят зарплаты с 1 мая

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что учителям, врачам, воспитателям детских садов и соцработникам поднимут зарплату. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам губернатора Московской области, первое повышение зарплаты запланировано на 1 мая. Второе увеличение заработной платы пройдет 1 сентября.

"С 1 мая и с 1 сентября — два раза в этом году — в рамках указов президента, повысим заработные платы врачам, учителям, младшему медицинскому персоналу. И самое главное — на 70% с 1 сентября мы увеличим зарплату младшим воспитателям", — рассказал Андрей Воробьев.

Как отметил глава Подмосковья, на эти цели из регионального бюджета выделят 1,8 миллиарда рублей. Остальные 3,8 миллиарда рублей направят дополнительные источники финансирования.

"Благодаря мобилизации бюджета, экономии в размере 1,8 миллиарда рублей, мы направляем все на зарплаты. Плюс из дополнительных источников — 3,8 миллиарда рублей также пойдет на обеспечение этих мероприятий", — добавил Андрей Воробьев.