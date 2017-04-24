Туристический портал запустили в Московской области

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На подмосковном сайте можно найти программу на 9 Мая.

Туристический портал Московской области начал свою работу. В разделе "Афиша Подмосковья" можно узнать о культурных событиях и самых интересных местах региона. Об этом сообщил телеканал "360".

Раздел "Пульс Подмосковья" заработает в июле 2017 года. Благодаря нему гости и местные жители смогут посмотреть афишу мероприятия каждого городского округа и муниципалитета. На обоих порталах будет работать геолокация.

В настоящее время на подмосковном сайте можно найти программу на 9 Мая.