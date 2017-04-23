Мину времен ВОВ обнаружил участник субботника в Подольске

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Саперы вывезли и уничтожили опасный снаряд.

Мину времен Великой отечественной войны нашел участник субботника в подмосковном Подольске. Немецкий снаряд лежал на территории лесопарка "Елочка". Об этом сообщил телеканал "360".

Доброволец обнаружил опасную находку на дне очередного полиэтиленового пакета с мусором, который показался ему на удивление тяжелым. Мужчина заглянут внутрь мешка и обнаружил на дне ржавую мину.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС с кинологами, пожарные и машины скорой. Территорию оцепили, мину положили в специальный контейнер и вывезли в безопасное место, где уничтожили. Территорию лесопарка вокруг места обнаружения боеприпаса проверили на наличие аналогичных предметов.

По словам замначальника подольского пожарно-спасательного гарнизона Романа Кирсанова, снаряд мог лежать здесь со времен войны или появиться в результате незаконных раскопок.

"Это уже будут заниматься следственные органы", — сказал Кирсанов.