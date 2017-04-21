В Химках стартовало строительство ФОКа с бассейном

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном начали строить в микрорайоне Новокуркино в подмосковных Химках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя областного Главгосстройнадзора Руслана Тагиева.

Согласно проекту, здание ФОКа будет двухэтажным, с залами для занятий гимнастикой и хореографией, а также торговым и тренажерным залом, душевыми и раздевалками.

"Проектом предусмотрено размещение открытой площадки для занятий на воздухе и автостоянки. Также территорию ФОКа озеленят и установят малые архитектурные формы", — рассказал Руслан Тагиев.

Застройщиком выступает организация "ПИК-Регион", генеральным подрядчиком — компания "Бел Слав Строй Реконструкция". Надзор за строительством данного объекта ведет отдел № 3 Главгосстройнадзора.