В Одинцове на акцию "Прогулка с врачом" пришли около 500 человек

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Акция "Прогулка с врачом" состоялась в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 8 апреля. В этом мероприятии приняли участие около 500 человек со всей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Всем желающим специалисты Научного центра сердечнососудистой хирургии имени А. Н. Бакулева измеряли не только давление и пульс, но и уровень сахара в крови. По словам заместителя министра здравоохранения Подмосковья Максима Семенова, подобные профилактические и оздоровительные мероприятия в области теперь будут проходить регулярно.

"Когда мы организовывали "Прогулку с врачом", то пытались найти такой вид спорта, который подходил бы абсолютно всем группам людей. Скандинавская ходьба оказалась самым доступным способом оздоровления организма с минимальными затратами. Ее эффективность научно доказана. В процессе движения у человека повышается пульс до определенной частоты, и он должен сохраняться в течение, как раз этих 30 минут, тогда можно будет говорить о лечебном эффекте спортивных мероприятий для сердечнососудистой системы", — рассказала инициатор оздоровительного мероприятия профессор и кардиолог Ольга Бокерия.

Перед началом пешей прогулки участники акции прослушали инструктаж по скандинавской ходьбе. Оздоровительное мероприятие закончилось лекциями о диабете, здоровье сердечнососудистой системы и принципах здорового образа жизни.