В Подмосковье за последние полгода обнаружили почти 50 свалок

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Сотрудники подмосковного Министерства экологии обнаружили 25 крупных нелегальных свалок мусора с начала текущего года. Они находятся в разных муниципалитетах региона. Об этом "360" сообщили в пресс-службе главы Министерства экологии Московской области Александра Когана.

По их данным, самые крупные навалы отходов располагаются в Ногинском, Солнечногорском, Раменском и Одинцовском районах региона, а также в Мытищах.

Hаботники эконадзора выявили 49 нелегальных свалок за последние шесть месяцев. Общий ущерб от их деятельности оценили приблизительно в четыре миллиарда рублей. По некоторым случаям следователи завели уголовные дела против организаторов.

Строительные отходы составляют большую часть мусора на нелегальных свалках, чаще всего их свозят из Москвы.

Отмечается, что незаконные свалки выявили в Мытищах, около Митинского кладбища, в деревнях Суханово в Ленинском районе, Тимонино в Наро-Фоминском, Нудоль в Клинском, Челобитьево в Мытищах, Клушино и Мошницы в Солнечногорском, Никольское в Дмитровском районе, а также в квартале Кирилловка города Химки.

По словам Когана, иногда удается не только предотвратить сброс отходов, но и ликвидировать свалку.

В качестве примера приводится случай двухнедельной давности, когда владелец участка в деревне Семенков в Клинском районе очистил от отходов почти 0,2 гектара земли по указанию сотрудников ведомства.

Владельцы участков и организаторы свалок ликвидировали 28 навалов отходов в прошлом году.

Ранее в Минэкологии потребовали приостановить деятельности предприятия, загрязняющего Клязьму.