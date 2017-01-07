В Минсоцразвития Подмосковья усилили работу в холодный сезон

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На усиленный режим работы в период холодных рождественских праздников перешли службы Министерства социального развития Московской области. Об этом со ссылкой на министра Минсоцразвития региона Ирину Фаевскую сообщает телеканал "360".

"В рождественские холода все обеспечивающие службы наших учреждений работают в усиленном режиме. На постоянном контроле находятся системы водоснабжения, отопления, электроснабжения", — рассказала она.

Фаевская также добавила, что уборка прилегающих территорий взята под особый контроль.

Рождественская ночь в московском регионе стала самой холодной в истории. Температура опустилась до 34 градусов ниже нуля.