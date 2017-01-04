МЧС может разместить 78 пунктов обогрева на трассах Подмосковья

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС готовы развернуть в новогодние праздники 78 пунктов обогрева на федеральных трассах Подмосковья. Об этом сообщает телеканал "360".

В точках обогрева водители смогут получить неотложную помощь в связи с непогодой или сильными снегопадами. Мобильные пункты могут быть развернуты в виде теплых палаток или вместительных автобусов.

В Главном управлении МЧС уже создали оперативный штаб по мониторингу дорожной обстановки. Он действует в период с 25 декабря по 8 января.