За год в Балашихе привели в надлежащее состояние более двух тысяч объектов

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Проверки Госадмтехнадзора выявили нарушения на детских объектах, теплотрассах и парковках.

За минувший год в подмосковной Балашихе привели в надлежащее состояние более 2,5 тысячи объектов. Это стало результатом проверок областного Госадмтехнадзора, сообщает телеканал "360".

"В течение 2016 года инспекторами территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области по городскому округу Балашиха за нарушение установленных норм и правил в сфере благоустройства, чистоты и порядка, выявленных в ходе ежедневных надзорных мероприятий, возбуждено 2622 дела об административных правонарушениях. По требованию инспекторов Госадмтехнадзора 2546 объектов приведено в надлежащее состояние, то есть 97% выявленных нарушений устранены", — рассказала глава Госадмтехнадзора МО Татьяна Витушева.

Так, в 2016 году на территории округа было ликвидировано несколько крупных мусорных свалок. Кроме того, проверки образовательных учреждений установили 22 нарушений, а детских игровых площадок — 45.

В соответствии с предписаниями Госадмтехнадзора были также устранены 48 нарушений правил содержания теплотрасс. За нарушение тишины и покоя граждан было возбуждено 49 дел об административных правонарушениях.

Были оштрафованы 1388 автовладельцев, нарушающих правила парковки.

