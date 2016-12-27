Земельный фонд Московской области увеличился на 11 тысяч гектаров

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщил, что благодаря регистрации новых участков земельный фонд Московской области обогатился на 11 тысяч гектаров, сообщил телеканал "360".

Местные власти также определили 500 тысяч не включенных в налоговый оборот объектов недвижимости.

"Эти 500 тысяч могут дать нам дополнительно 1,8 миллиарда рублей. Деньги поступают в бюджеты поселений", – сказал Чупраков.

На сегодняшний день Московская область вышла на первое место по субъектам в реализации электронной системы.