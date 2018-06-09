Косачев обвинил Нидерланды в нарушении принципов права в резолюции по MH17

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов поторопился и нарушил принципы демократии и права, приняв до выводов совместной следственной группы резолюцию, в которой ответственность за гибель рейса MH17 возложил, по сути, на Россию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Украины к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

"Могу лишь высказать искреннее сожаление, что соображения геополитической целесообразности оказались для многих голландских парламентариев выше принципов демократии и верховенства права. Эта позиция покрывательства Киева нечестная, и она не может быть принята ни при каких обстоятельствах", — написал Косачев в своём блоге на сайте Совфеда.

Он напомнил, что окончательный отчет совместной следственной группы по делу о катастрофе MH17 должен появиться только в июле. "И вот голландские парламентарии, видимо, решили подстраховаться, выступив в непарламентском качестве прокурора и судьи. Зачем следствие, какие там доказательства, если есть "классовая убежденность"? Торопятся наши коллеги, явно торопятся", — подчеркнул российский сенатор.

Косачев отметил, что доказательная база расследования "весьма сомнительная", его политизированность становится все более очевидной, а карьеры высокопоставленных политиков на Западе, "неосмотрительно ангажировавшихся по этому вопросу, оказываются во все более явной зоне риска".

Глава комитета подчеркнул, что в силу таких подходов Запада на Украине продолжаются массовые нарушения прав человека, остаются нерасследованными преступления националистов на киевском Майдане, в Одессе и во многих других случаях, равно как и ответственность властей за незакрытое для международных полетов воздушное пространство Украины над зоной конфликта в день трагедии.

"А в конечном счете остаются невыполненными конкретные обязательства Киева по минским договорённостям, от которых зависят судьбы, жизнь и безопасность миллионов людей на Юго-Востоке Украины. И ответственность за срыв минских договорённостей так или иначе ложится на тех, кто снимает эту ответственность с Киева. Теперь – и на голландских парламентариев. И об этом можно только сожалеть", — заключил Косачев.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины. Международное следствие утверждает, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.