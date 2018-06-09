Косачев обвинил Нидерланды в нарушении принципов права в резолюции по MH17

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов поторопился и нарушил принципы демократии и права, приняв до выводов совместной следственной группы резолюцию, в которой ответственность за гибель рейса MH17 возложил, по сути, на Россию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Могу лишь высказать искреннее сожаление, что соображения геополитической целесообразности оказались для многих голландских парламентариев выше принципов демократии и верховенства права. Эта позиция покрывательства Киева нечестная, и она не может быть принята ни при каких обстоятельствах", — написал Косачев в своём блоге на сайте Совфеда.
Он напомнил, что окончательный отчет совместной следственной группы по делу о катастрофе MH17 должен появиться только в июле. "И вот голландские парламентарии, видимо, решили подстраховаться, выступив в непарламентском качестве прокурора и судьи. Зачем следствие, какие там доказательства, если есть "классовая убежденность"? Торопятся наши коллеги, явно торопятся", — подчеркнул российский сенатор.
Глава комитета подчеркнул, что в силу таких подходов Запада на Украине продолжаются массовые нарушения прав человека, остаются нерасследованными преступления националистов на киевском Майдане, в Одессе и во многих других случаях, равно как и ответственность властей за незакрытое для международных полетов воздушное пространство Украины над зоной конфликта в день трагедии.
Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины. Международное следствие утверждает, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.