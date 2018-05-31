Лукашевич указал на отсутствие транспарентности расследования крушения MH17

Члены Международной следственной группы JIT, расследующей обстоятельства крушения Boeing над Донбассом в июле 2014 года, во время доклада

Члены Международной следственной группы JIT, расследующей обстоятельства крушения Boeing над Донбассом в июле 2014 года, во время доклада

ВЕНА, 31 мая – РИА Новости. Транспарентность расследования крушения на Украине в июле 2014 года малайзийского Boeing 777 не была обеспечена, не было ни одного специального брифинга СБ ООН, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

"По вопросу о проведении расследования авиакатастрофы за все время с 2014 года не было ни одного специального брифинга в Совете Безопасности ООН. Почему не обеспечена транспарентность расследования?" — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.