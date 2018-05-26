Захарова прокомментировала результаты расследования катастрофы MH17‍

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что следствие по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing в Донбассе в 2014 году ищет виновных по идеологическим признакам.

По ее словам, международная следственная группа обнародовала результаты расследования, так и не дождавшись ответа Москвы на два запроса. Она отметила, что это говорит о нежелании всерьез рассматривать материалы, которые предоставляет Россия.

Кроме того, напомнила официальный представитель МИД, Соединенные Штаты до сих пор не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявили сразу после катастрофы.

Она указала на отказ голландской стороны дать оценку факту отказа Киева закрыть воздушное пространство для полетов гражданской авиации над зоной боевых действий, а также отсутствие запросов к украинской стороне о передаче данных РЛС и информации о действиях диспетчерских служб.

Гибель MH17

Международная следственная группа (JIT) ранее опубликовала промежуточные итоги расследования катастрофы лайнера, выполнявшего рейс MH17.

Согласно утверждению JIT, причиной крушения стал залп из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил из Курска. Москва с этими заявлениями не согласна.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Украины в зоне боевых действий 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Обе стороны внутриукраинского конфликта свою причастность к случившемуся отрицают, обвиняя противников.