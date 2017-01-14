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MH17. Расследование

Семьи пассажиров MH17 хотят попросить власти возобновить поиск останков

16:4514.01.2017
(обновлено: 16:53 14.01.2017)
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Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Родственники пассажиров малайзийского Boeing рейса MH17, разбившегося 2014 года в небе над Донбассом, могут обратиться к властям с просьбой возобновить поиск останков жертв авиакатастрофы на месте крушения, заявил председатель общественного комитета, представляющего интересы родственников погибших, Эверт ван Зейтвельд (Evert van Zijtveld).

Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Среди изъятых у журналистов материалов была кость пассажира MH17
"Мы рассматриваем возможность переговоров с властями о проведении новых поисков человеческих останков. Как родственники (погибших), мы просто не хотим, чтобы какие-либо останки остались ненайденными", — заявил Зейтвельд агентству Франс Пресс.

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну. У них были изъяты все материалы с места авиакатастрофы, а также "объекты, которые могут быть человеческими останками". Институт судебной экспертизы Нидерландов по результатам ДНК-теста подтвердил, что фрагмент кости принадлежал одному из пассажиров рейса, чья личность была установлена в 2014 году.

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Часть фрагментов MH17 по-прежнему находится на месте катастрофы
По данным агентства, Зейтвельд ранее заявил голландским СМИ, что Спеккерс обнаружил фрагмент кости в сарае, где хранились все объекты, обнаруженные поисковой группой на месте крушения.

Журналист Стефан Бек в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родственникам пассажира, чьи останки были обнаружены им и его коллегой в Донбассе, и отметил, что "расследование было проведено халатно" и журналисты надеются на быструю реакцию властей.

Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на месте катастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28 сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

© Инфографика
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Ход расследования катастрофы малайзийского Boeing рейса МН17
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MH17. Расследование
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