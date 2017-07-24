"Почему вы должны ненавидеть Россию": о новом призыве западных СМИ

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Редактор влиятельного британского журнала The Economist Эдвард Лукас во влиятельной же британской газете Times сообщает о печальном парадоксе.
Журналист обосновывает.
Во-первых, согласно проведенным исследованиям, всего треть американских республиканцев верит, что Россия вмешалась в президентские выборы. Почти половина (49%) относится к России положительно. Столько же республиканцев считают Россию союзником.
Во-вторых, в Консервативной партии Великобритании до недавнего времени существовала неофициальная группа "Друзья России", которую, к счастью, в нынешнем году разогнало партийное руководство — за "слишком тесные контакты с российским посольством".
В-четвертых, пророссийскими являются также "Шведские демократы", греческие "Независимые греки" и венгерская правящая "Фидес".
И это по-настоящему изумительное явление, констатирует журналист. Ведь сама мысль о том, что Россия хоть в чем-то привлекательна для современных западных консерваторов, нелепа.
Посудите сами: ее экономическая модель является крайне ретроградной, ее экономика базируется на незаслуженных (да, именно так и написано) доходах от добычи и продажи природных ресурсов. Попытки путинского режима диверсифицировать экономику терпят полный наглядный крах.
Политическая система России также ужасна. Консерваторы обычно выступают за сильные независимые институты — в России таких нет. Консерваторы любят верховенство закона — в России царит произвол. Консерваторы любят религиозную свободу — в России преследуют религиозные меньшинства, в особенности Армию спасения и свидетелей Иеговы.
…Что во всем этом интересно.
Прежде всего — то, что это на сегодня типовая "модная тема" ведущих западных СМИ. От прицельных очередей по Д. Трампу, помощникам Трампа, жене и детям Трампа и знакомым семьи Трампа информационные силы очевидно переходят к широкомасштабным ковровым бомбардировкам вообще всех западных граждан, которые "не верят", "отрицают" и "недооценивают" русскую угрозу.
Еще тут интересно то, что редактор The Economist, полиглот и бывший многолетний собкор в Москве, в небольшом авторском материале как-то слишком часто врет.
Например, что "Шведские демократы" — пророссийская партия. В действительности они нормальная западная национал-консервативная партия, то есть к России настроены вполне скептически, а небольшую внутреннюю фракцию "дружественных к России" выгнали из партии еще в 2015 году. И сейчас жалуются в интервью, что правящие социал-демократы "используют Россию как средство для того, чтобы заставить замолчать оппозицию, и пытаясь каждого, кто не разделяет их политических взглядов, сделать подозреваемым в шпионаже в пользу России".
Или что "пророссийская" венгерская "Фидес" смирно состоит в Европейской народной партии (правоконсервативном объединении в Европарламенте, кстати), которая исправно голосует за антироссийские резолюции и время от времени сама выдвигается с манифестами вида "все на борьбу с русским влиянием".
Ну и плюс, конечно, наша экономика по-прежнему порвана в клочья, а мы подрываем усилия НАТО, пытающегося с нами подружиться.
Что касается Русского Вмешательства, то, как следует из самой статьи, его вообще не нужно доказывать. В него следует верить.
Но самое интересное, конечно, в другом.
Штука вся вот в чем. На деле никакой внятной связи между "консерватизмом" и симпатиями к России ни в Европе, ни на Западе вообще не имеется.
Резко антироссийски настроены правящие — очень правые и очень консервативные — "Право и справедливость" в Польше. Никакой "прорусскости", повторимся, не замечено за той же "Европейской народной партией", в которую входят правые и националисты всего ЕС. И даже ликвидированные "Друзья России" в Великобритании, как следует из текста самого журналиста Лукаса, главным образом рассматривают Россию как возможный противовес новой "внутриевропейской империи" — Германии.
В то же время вполне симпатизируют России чешские коммунисты и греческие левые, не говоря уже о левых партиях и правительствах (там, где они еще остались у власти) Латинской Америки.
В действительности Россия привлекает не "консерваторов" и не "националистов", а всего лишь сторонников национального суверенитета своих стран. От США до Сирии и от Швеции до Греции. Стремление к национальному суверенитету — и, соответственно, нелюбовь к наднациональным (европейским ли, натовским ли, трансатлантическим ли) "правящим институтам", самоназначенному сплаву элитного международного чиновничества и медийной власти — может выражаться хоть под Красным знаменем, хоть под традиционалистскими лозунгами. Сторонники независимости могут концентрироваться вокруг левых, а могут и вокруг правых.
Просто потому, что национальный суверенитет в политической жизни любой страны — первичен, а внутреннее устройство — вторично. В качестве примера можно привести ту же Грецию, где все из себя антибрюссельское левацкое правительство, не располагающее суверенитетом, покорно проводит вполне правую экономическую политику под диктовку европейско-мвфовской "Большой тройки".
Но фокус в том, что именно это измерение конфликта — между сторонниками суверенитета и солдатами всемирной либеральной демократии — в авторитетных международных медиа озвучивать не любят.
И поэтому мы наблюдаем в их исполнении весь этот горький мухлеж: тем, кто выступает против открытого внешнего управления, вменяется невидимое русское влияние.