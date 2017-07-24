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"Почему вы должны ненавидеть Россию": о новом призыве западных СМИ

11:3724.07.2017
(обновлено: 14:27 25.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВид на Московский КремльВид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Редактор влиятельного британского журнала The Economist Эдвард Лукас во влиятельной же британской газете Times сообщает о печальном парадоксе.

На Третьем форуме СМИ России и Китая в Москве. 4 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мировая фейк-империя и борьба с ней
Если прежде, в годы холодной войны, левые политики западного мира были постоянно очарованы СССР (несмотря на его ГУЛАГ, КГБ, гонения на диссидентов и дефицит в магазинах), то сейчас ту же "русскую болезнь" подхватили правые и консерваторы, пишет Лукас.

Журналист обосновывает.

Во-первых, согласно проведенным исследованиям, всего треть американских республиканцев верит, что Россия вмешалась в президентские выборы. Почти половина (49%) относится к России положительно. Столько же республиканцев считают Россию союзником.

Во-вторых, в Консервативной партии Великобритании до недавнего времени существовала неофициальная группа "Друзья России", которую, к счастью, в нынешнем году разогнало партийное руководство — за "слишком тесные контакты с российским посольством".

Здание ЦРУ в Вирджинии. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
В США главу ЦРУ раскритиковали за утверждения о "российском вмешательстве"
В-третьих, немецкая "Альтернатива для Германии" приняла "антинатовский, прокремлевский курс, поддерживаемый немцами российского происхождения".

В-четвертых, пророссийскими являются также "Шведские демократы", греческие "Независимые греки" и венгерская правящая "Фидес".

И это по-настоящему изумительное явление, констатирует журналист. Ведь сама мысль о том, что Россия хоть в чем-то привлекательна для современных западных консерваторов, нелепа.

Посудите сами: ее экономическая модель является крайне ретроградной, ее экономика базируется на незаслуженных (да, именно так и написано) доходах от добычи и продажи природных ресурсов. Попытки путинского режима диверсифицировать экономику терпят полный наглядный крах.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРабочий на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рабочий на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе

Политическая система России также ужасна. Консерваторы обычно выступают за сильные независимые институты — в России таких нет. Консерваторы любят верховенство закона — в России царит произвол. Консерваторы любят религиозную свободу — в России преследуют религиозные меньшинства, в особенности Армию спасения и свидетелей Иеговы.

Штаб-квартира CNN в Атланте, США. Архивное фото
© AP Photo / David Goldman
Ведущая CNN призналась, что устала от новостей про Россию
Ну и наконец — Россия не союзник. Она "систематически подрывает и отвергает усилия, направленные на сотрудничество с НАТО. В Сирии основная часть ее авиаударов направлена на антиасадовских повстанцев, а не на ИГ*. Ее попытки победить собственный исламистский экстремизм одинаково жестоки и безуспешны. При этом Россия систематически внедряется в наши политические системы, наиболее заметно — похищая политически чувствительные данные и сливая их в Сеть. Консерваторы обычно резко против иностранного вмешательства. Как странно, что на сей раз они к нему так мягки".

…Что во всем этом интересно.

Прежде всего — то, что это на сегодня типовая "модная тема" ведущих западных СМИ. От прицельных очередей по Д. Трампу, помощникам Трампа, жене и детям Трампа и знакомым семьи Трампа информационные силы очевидно переходят к широкомасштабным ковровым бомбардировкам вообще всех западных граждан, которые "не верят", "отрицают" и "недооценивают" русскую угрозу.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Еще тут интересно то, что редактор The Economist, полиглот и бывший многолетний собкор в Москве, в небольшом авторском материале как-то слишком часто врет.

Например, что "Шведские демократы" — пророссийская партия. В действительности они нормальная западная национал-консервативная партия, то есть к России настроены вполне скептически, а небольшую внутреннюю фракцию "дружественных к России" выгнали из партии еще в 2015 году. И сейчас жалуются в интервью, что правящие социал-демократы "используют Россию как средство для того, чтобы заставить замолчать оппозицию, и пытаясь каждого, кто не разделяет их политических взглядов, сделать подозреваемым в шпионаже в пользу России".

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / str / belga
Раскол на Западе: Евросоюз готовит ответ на санкции США против России
Или что именно умеренно правые "Независимые греки" — пророссийская партия, хотя "пророссийскими", согласно социологическим опросам, являются 77% греков, включая левых (так получилось, что Россия в Греции пользуется наибольшей из всех зарубежных стран симпатией, далеко опережая США и тем более Германию).

Или что "пророссийская" венгерская "Фидес" смирно состоит в Европейской народной партии (правоконсервативном объединении в Европарламенте, кстати), которая исправно голосует за антироссийские резолюции и время от времени сама выдвигается с манифестами вида "все на борьбу с русским влиянием".

Ну и плюс, конечно, наша экономика по-прежнему порвана в клочья, а мы подрываем усилия НАТО, пытающегося с нами подружиться.

Что касается Русского Вмешательства, то, как следует из самой статьи, его вообще не нужно доказывать. В него следует верить.

Но самое интересное, конечно, в другом.

Штука вся вот в чем. На деле никакой внятной связи между "консерватизмом" и симпатиями к России ни в Европе, ни на Западе вообще не имеется.

Резко антироссийски настроены правящие — очень правые и очень консервативные — "Право и справедливость" в Польше. Никакой "прорусскости", повторимся, не замечено за той же "Европейской народной партией", в которую входят правые и националисты всего ЕС. И даже ликвидированные "Друзья России" в Великобритании, как следует из текста самого журналиста Лукаса, главным образом рассматривают Россию как возможный противовес новой "внутриевропейской империи" — Германии.

В то же время вполне симпатизируют России чешские коммунисты и греческие левые, не говоря уже о левых партиях и правительствах (там, где они еще остались у власти) Латинской Америки.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Константино-Еленинскую башню и Москворецкую башню в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Константино-Еленинскую башню и Москворецкую башню в Москве

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ученые выяснили, верующие каких стран видят в России оплот против Запада
Это все говорит об очень простой вещи.

В действительности Россия привлекает не "консерваторов" и не "националистов", а всего лишь сторонников национального суверенитета своих стран. От США до Сирии и от Швеции до Греции. Стремление к национальному суверенитету — и, соответственно, нелюбовь к наднациональным (европейским ли, натовским ли, трансатлантическим ли) "правящим институтам", самоназначенному сплаву элитного международного чиновничества и медийной власти — может выражаться хоть под Красным знаменем, хоть под традиционалистскими лозунгами. Сторонники независимости могут концентрироваться вокруг левых, а могут и вокруг правых.

Просто потому, что национальный суверенитет в политической жизни любой страны — первичен, а внутреннее устройство — вторично. В качестве примера можно привести ту же Грецию, где все из себя антибрюссельское левацкое правительство, не располагающее суверенитетом, покорно проводит вполне правую экономическую политику под диктовку европейско-мвфовской "Большой тройки".

Президент США Дональд Трамп во время визита в Варшаву. 6 июля 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп бросает "своих" сирийцев и поляков. Потому что "своих" нет
Отсутствие суверенитета многим не нравится. И поэтому, глядя на Россию, эти многие видят не какие-то там подробности ее политики в отношении религиозных сект и не "отсутствие сильных независимых институтов". А страну, которая поступает строго в своих интересах и не обязана слушаться ни вашингтонского, ни брюссельского обкомов, ни слаженного вопля "авторитетных международных медиа". И которая сумела за неполные два десятилетия из полуколониального разваленного состояния выбраться обратно в самостоятельные мировые державы. И тем самым подает пример.

Но фокус в том, что именно это измерение конфликта — между сторонниками суверенитета и солдатами всемирной либеральной демократии — в авторитетных международных медиа озвучивать не любят.

И поэтому мы наблюдаем в их исполнении весь этот горький мухлеж: тем, кто выступает против открытого внешнего управления, вменяется невидимое русское влияние.

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Комментарии
50 пользователей оставили 115 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
wall
: Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стояла и стоит русская земля! (см. : Павленко Н. А. Александр Невский: Киноповесть Т. 4. М., 1954).
12:57
24.07.2017
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Олег Соболь
Есть в России очень хорошая пословица: "Трындеть" не мешки ворочать.
"Трындеть" на публику, Макрон, как истинный продукт неолиберализма умеет, а вот действительно работать, для этого нужны действительно мозги.
12:11
24.07.2017
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