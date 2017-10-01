Симоньян рассказала о поддержке RT зрителями вопреки давлению властей США

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала о поддержке американских зрителей на фоне давления властей США, пишет "Российская газета".

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал RT, компания уйдет из страны.

"Наши зрители нас поддерживают, за что им спасибо. Много американцев пишут в соцсетях, что это предательство свободы слова, которую в самой же Америке и придумали. Благодарят нас за то, что мы показываем новости, которых нет на CNN. Самое удивительное, что такие комментарии люди пишут и в ответ на статьи в мейнстримовских СМИ. Ради этого и работаем", — сказала она в интервью изданию.

Симоньян отметила, что чем сильнее власти США пытались "задушить" телеканал, тем сильнее росла аудитория RT.

"Нас уже давно выживали из страны (США. — "РГ"): пытались разрушить нашу репутацию, публиковали про нас тоннами фейки, делали изгоев из тех, кто продолжал, несмотря на травлю, приходить к нам в эфир. Но чем больше нас пытались задушить, тем сильнее росла наша аудитория. Мы все пережили. Вот поэтому теперь они ударили нас дубиной — поставили в условия, работать при которых фактически невозможно", — добавила главный редактор RT.

Симоньян отметила, что если давление на телеканал RT в США продолжится и его зарегистрируют, как иностранного агента, — "в чем у нас мало сомнений — от нас могут потребовать практически всю внутреннюю информацию докладывать в высшие органы". По ее словам, это информация касается того, у кого жерналисты запрашивают интервью, кто работает на телеканале, "вплоть до публикации личных адресов и зарплат". "То есть хотят, чтобы мы фактически подставили своих сотрудников", — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что ни одно СМИ не вправе требовать таких жертв от своих сотрудников. "Естественно, люди под таким прессингом работать не смогут. Сейчас мы с юристами обсуждаем, как быть дальше. При этом юристы нам говорят, что если мы не подчинимся требованиям и не зарегистрируемся, — наших людей могут просто посадить в тюрьму", — сказала Симоньян.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов.

Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.