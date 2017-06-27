В Италии журналисту РИА Новости запретили задать вопрос главе МИД Украины

РИМ, 27 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Риме отказался выслушать вопрос корреспондента РИА Новости, пожелав, чтобы о том же самом спросил сотрудник итальянского СМИ.

Как передает корреспондент РИА Новости, перед началом мероприятия сотрудник итальянского внешнеполитического ведомства вышел к журналистам собрать вопросы для Климкина. Записав пожелания, он удалился, чтобы передать их украинской делегации. Вопрос журналиста РИА Новости был посвящен будущему телефонному разговору "нормандской четверки".

Через некоторое время итальянский дипломат вернулся, сказав, что "надо, чтобы этот вопрос задал кто-то из итальянцев". Он пояснил, что, украинский министр не захотел отвечать российскому журналисту. В итоге вопрос задал сотрудник итальянского издания.

Глава МИД Украины Павел Климкин во вторник прибыл с рабочим визитом в Рим, он провел переговоры со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано. Целью двухдневного визита в украинском внешнеполитическом ведомстве назвали активизацию двустороннего сотрудничества, в частности, обсуждение подготовки очередного заседания украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству под председательством глав МИД. В министерстве добавили, что на встречах также будут обсуждать взаимодействие между Украиной и ЕС.