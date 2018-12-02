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Медиавойны
Медиавойны

Журналист Первого канала рассказал, как готовил сюжет про британскую армию

(обновлено: 17:46 02.12.2018)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 2 дек — РИА Новости. Корреспондент Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев, который, как пишут СМИ, переполошил всю армию Великобритании, заявил в интервью РИА Новости, что издания неверно преподнесли историю с подготовкой сюжета про 77-ю бригаду — киберподразделение Британской армии. По словам журналиста, ничего противозаконного и тайного он не делал и на базу проникнуть не пытался.

Статья в Daily Mail

Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ранее газета Daily Mail написала, что Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как Сиразиев якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады.

Как сообщило издание, 21 ноября журналиста Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова якобы заметили около забора с колючей проволокой по периметру штаб-квартиры 77-й бригады, где они снимали сюжет. Волков находился в машине и снимал с пассажирского кресла.

Об этом сразу же предупредили министра обороны Гэвина Уильямсона, а руководители разведывательных органов Британии начали расследование. По данным газеты, войскам на военных базах приказали немедленно сообщать полиции, если кто-нибудь заметит журналиста около военных объектов, но не вступать с ним в разговор. Отмечается, что британские военнослужащие не могут задерживать людей как полиция.

Двадцать второго ноября на "Первом канале" вышел сюжет Сиразиева о британской "фабрике "троллей" под Лондоном, где рассказывалось о 77-й бригаде.

Ранее британский журнал Wired со ссылкой на информированный источник сообщил, что 77-я бригада ВС Великобритании занималась дезинформацией и проводила "черные операции" не от лица военных. Как сообщали журналисты, в подразделении функционирует несколько отделов, которые изучают привычки интернет-аудитории и исследуют данные соцсетей.

Версия Сиразиева

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Сиразиев рассказал, что накануне, 1 декабря, к нему обратился журналист из Daily Mail.

"Я сказал ему, что если ему нужны официальные комментарии, то он должен обращаться в Москву, а сам согласился поговорить с ним не под запись. Он мне сказал, что они пишут статью, а сегодня я ее прочитал и хочу сказать следующее: то, что в ней дается, это не совсем так или, я бы сказал, совсем не так. Потому что они пишут, что журналисты пытались проникнуть на территорию базы. Это вообще неправда, мы никуда не пытались проникнуть", — заверил Сиразиев.

"Я пришел на КПП, представился, что я Тимур Сиразиев, журналист Первого канала, сказал, что мы хотим пообщаться. А до этого я написал сообщение в пресс-службу Минобороны, но они не ответили. Военный на КПП сфотографировал удостоверение, сказал, что мы ничего говорить не будем. Оператор в это время сидел в машине, я потом сел в машину, подошел военный, сделал фотографию нашей машины", — продолжил Сиразиев.

Он отметил, что они с коллегой провели съемку возле базы, но ничего тайного в этой съемке не было.

"Мы записали "стендап" рядом с базой, не на самой территории, а за ее пределами, и не у КПП, а подальше. И мы снимали, когда ехали в машине. Это была не скрытая съемка, мы сами подошли на КПП, отдали все документы, секрета из этого не делали", — подчеркнул Сиразиев.

Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall
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Он также отметил, что "секретной" базу можно назвать лишь весьма условно.

"В Wired указано графство, где находится 77-я бригада, в "Википедии" она показана, найти эту бригаду очень легко, даже никакого расследования проводить не надо. То есть мы просто-напросто взяли статью из Wired, перевели ее на русский, взяли комментарии", — отметил журналист.

Непосредственной информацией относительно последующих действий Минобороны Британии Сиразиев не располагает.

В свою очередь, представитель военного ведомства — в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с Сиразиевым и Волковым — передала РИА Новости текст заявления главы министерства Уильямсона.

"Мы невероятно серьезно относимся к безопасности наших баз и военных. Если постороннего человека, действующего подозрительным образом, видят на или рядом с военной базой, об этом срочно должно быть сообщено полиции", — говорится в заявлении.

О профессионализме коллег

Прохожие у здания Парламента в Лондоне, Великобритания
© AFP 2018 / Justin Tallis
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"Кто-то пытался вскрыть мой Facebook, на прошлой неделе пришло уведомление, что кто-то пытался проникнуть в ваш аккаунт. Не знаю, связано ли одно с другим. А про то, что разослана директива, про это мы ничего не слышали", — сказал он.

Сиразиев также отметил, что был неприятно удивлен, увидев, что в Daily Mail опубликована его личная информация.

"В статье, которая опубликована в Daily Mail, есть моя персональная информация — номер машины и моя фотография с британским журналистским удостоверением. Мне кажется, это как минимум непрофессионально, это моя личная информация. Когда британцы делают статьи про людей с другим гражданством, они обычно затирают личную информацию. А теперь это в открытом доступе, это не очень приятно. Я сообщил в редакцию, в посольство. Если ситуация получит развитие, буду сообщать об этом, а какие-то действия предприму, только если будут какие-то свои последствия. А так, просто продолжу делать свою работу", — сказал собеседник агентства.

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Медиавойны
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Иванов
Так скоро они своего отражения будут бояться. :)
17:55
02.12.2018
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valomakin
И что ? Ну поехали, ну ничего не сделали , работу не выполнили . Ура я журналист !
17:41
02.12.2018
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