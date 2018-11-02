Симоньян назвала позицию Запада по аресту Вышинского лицемерной

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала позицию западных стран по аресту руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского лицемерной.
По ее словам, на Западе "мягонько-мягонько обходят тему ареста Вышинского".
"Если бы не судьба человека, которая вот так обернулась за то, что человек просто делал свою работу очень взвешенно и профессионально, то отменнейшая позиция западных стран вызывала бы у нас просто гомерический хохот", — заявила Симоньян на акции в поддержку журналиста у здания посольства Украины в Москве.
Дело Вышинского
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Также серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
В четверг суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.