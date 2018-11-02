Симоньян назвала позицию Запада по аресту Вышинского лицемерной

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала позицию западных стран по аресту руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского лицемерной.

Она отметила, что эти же страны "десятилетиями рассказывали о свободе слова, демократии, о том, что каждый волен изъявлять свои мысли, о том, что никто не может быть наказан за свою позицию".

По ее словам, на Западе "мягонько-мягонько обходят тему ареста Вышинского".

"Если бы не судьба человека, которая вот так обернулась за то, что человек просто делал свою работу очень взвешенно и профессионально, то отменнейшая позиция западных стран вызывала бы у нас просто гомерический хохот", — заявила Симоньян на акции в поддержку журналиста у здания посольства Украины в Москве.

Дело Вышинского

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.