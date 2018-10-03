В Раде предложили ввести санкции против семи телеканалов

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины предлагают применить санкции против семи телеканалов за "пропаганду государства-агрессора", в том числе против телеканалов "112. Украина" и NewsOne, соответствующий проект постановления зарегистрирован в среду на сайте парламента.

Ранее на сайте Верховной рады была зарегистрирована электронная петиция с требованием закрыть телеканалы "112. Украина" и NewsOne. Автор документа утверждает, что эти СМИ ведут антиукраинскую деятельность. Петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов для ее дальнейшего рассмотрения. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил в понедельник профильному парламентскому комитету разработать соответствующую законодательную инициативу.

"В последнее время нередки случаи, когда отдельные средства массовой информации, прикрываясь реализацией конституционных прав граждан на свободу мысли и слова, распространяют информацию, которая содержит сообщение пропаганды государства-агрессора", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Согласно документу, Рада должна внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о применении "персональных специальных экономических санкций" в отношении семи телеканалов, в частности против каналов "112. Украина" и NewsOne.

Проектом постановления предлагается блокировать активы телеканалов, предотвратить вывод капиталов за пределы Украины, приостановить исполнение экономических и финансовых обязательств, аннулировать лицензию, ограничить предоставление телекоммуникационных услуг и так далее.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".