С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Официальный Париж до сих пор не предоставили ни одного доказательства того, что агентство Sputnik распространяет дезинформацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы постоянно спрашиваем у французской стороны: вы обвиняете их в пропаганде и так далее, (появляются — ред.) претензии в том, что они распространяют дезинформацию. Ну отлично, дайте, пожалуйста, подборку, сделайте портфолио их дезинформации. За все это время нам не передали ни одной новости, которая была бы приравнена к дезинформации",- сказала Захарова, выступая на форуме Baltic Weekend.

"Когда Sputnik стал эффективным, тогда и начались все проблемы. Вот в чем вопрос: бьют по тому, кто эффективен, как только идет выход на конкурентоспособный уровень, тут же заканчиваются правила, моментально",- добавила Захарова.

Власти Франции опубликовали объемный доклад, в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой доклада объемом более чем в 200 страниц под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) министерства обороны страны. В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз — агентства Sputnik, а также более 10 раз — упоминание телеканала RT.