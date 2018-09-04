Французский журналист объяснил, почему перешел на RT

МОСКВА, 4 сен— РИА Новости. Французский журналист Фредерик Таддеи в интервью изданию Causeur рассказал о работе на телеканале RT France.

Ток-шоу Таддеи "Запрещено запрещать" начнется на RT France в сентябре. Таддеи отметил, что RT стал единственным телеканалом, предоставившим ему возможность делать культурную передачу с настоящими дебатами на разнообразные темы.

Новый номер Causeur вышел под ярким заголовком с якобы цитатой журналиста: "Мне безразлично, что мне платит Путин".

В действительности слова Таддеи были вырваны из контекста.

© Causeur Сентябрьская обложка журнала Causeur © Causeur Сентябрьская обложка журнала Causeur

— Чувствовали ли вы себя неудобно из-за того, что вам заплатил Путин?, — спросил журналист Таддеи.

— Мне безразлично, кто мне платит, пока я могу свободно делать то, что хочу, — ответил он, подчеркнув, что RT France предоставил ему карт-бланш на выбор гостей.

"Когда я буду проводить дебаты про Россию, то приглашу гостей, поддерживающих Путина, <…> чего не могут делать мои коллеги (По французским телеканалам. — Прим.ред.), и тех, кто выступает против Путина, и все они смогут свободно высказывать свою точку зрения на RT", — заявил Таддеи, добавив, что готов предоставить слово каждому гостю.

Журналист напомнил, что стал не первым телеведущим, сотрудничающим с российским каналом, приведя в качестве примера бывшего ведущего CNN Ларри Кинга и лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса.

Таддеи также отметил, что RT отличается от СNN или France 25 ровно настолько, насколько российская точка зрения отличается от американской или французской.

"В демократическом обществе существуют разные точки зрения", — резюмировал он.

В конце прошлого года французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такой призыв примером грубейшего вмешательства в работу средств массовой информации и заявила, что "сигнал идет непосредственно от государства в лице президента Франции".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, в свою очередь, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство.