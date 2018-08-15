ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские СМИ увидели угрозу для Великобритании со стороны России в арктическом регионе и продвигают идею милитаризации Арктики, что идет вразрез с международными нормами, заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ряд британских СМИ в среду опубликовал выдержки доклада "По тонкому льду: британская оборона в Арктике", подготовленного оборонным комитетом палаты общин парламента. Выводы доклада пресса сводит к наличию "серьезной угрозы Великобритании от РФ на арктическом фланге" и необходимости наращивать возможности британской армии и увеличивать расходы на оборону.

Комментируя такие выводы прессы, представитель российского посольства подчеркнул, что Россия рассматривает Арктику "как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия в интересах всех". "В арктическом регионе нет и не должно быть потенциала для конфликтов. Мы всегда были и остаемся открытыми для сотрудничества на благо процветания и эффективного развития региона", — пояснил пресс-секретарь посольства позицию России.

"Подобные заходы в британской прессе представляют собой уже не первую попытку под мнимыми предлогами продвигать идею милитаризации Арктики. Это противоречит существующим международным нормам и подрывает колоссальную работу, проделанную в рамках Арктического совета, в котором Великобритания является наблюдателем", — отметил он.

Ранее Британия неоднократно высказывала озабоченность, заявляя, что Россия якобы наращивает военное присутствие и активность в арктическом регионе, и выражала опасения, что навигация в арктическом пространстве может быть ограничена.