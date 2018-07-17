СМИ обсуждают зонт Путина во время финала ЧМ-2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ряд западных СМИ обратил внимание на то, что после завершения финального матча ЧМ-2018 по футболу на московском стадионе "Лужники" президенту России Владимиру Путину первому принесли зонт.

Это вызвало волну негодования со стороны британских СМИ, в особенности таблоидов. Например, The Sun написал, что российский лидер "остался сухим, в то время как его коллеги из Франции и Хорватии промокли насквозь". Этот материал был опубликован под заголовком "Дождь ужаса".

"Финал чемпионата мира: Макрон промок до нитки на церемонии награждения, потому что зонт держали только над Путиным", — гласит заголовок статьи в издании Daily Express.

"Организаторы ЧМ прикрыли зонтом от ливня одного Путина — а Макрона проигнорировали", — озаглавлена статья в Daily Star.

На самом деле всем присутствовавшим на церемонии принесли зонты почти сразу же после того, как начался дождь. Уже во время награждения французской сборной от ливня прикрыли всех глав государств.

Матч в "Лужниках"

Сборная Франции в воскресенье во второй раз в истории стала победителем чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Хорватии со счетом 4:2. У победителей отличились Антуан Гризманн (38-я минута, с пенальти), Поль Погба (59) и Килиан Мбаппе (65), еще один мяч в свои ворота отправил хорват Марио Манджукич (18), который также забил и французам на 69-й. Еще один гол хорватов на счету Ивана Перишича (28).

Финал состоялся на московском стадионе"Лужники". На нем присутствовали высокопоставленные гости, в том числе президенты финалистов — француз Эммануэль Макрон и глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, приглашения на главный матч турнира удостоились выдающиеся деятели спорта — глава ИИХФ Рене Фазель, всемирно известные бойцы ММА Коннор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, самый титулованный биатлонист в истории норвежец Уле Эйнар Бьорндален с супругой Дарьей Домрачевой и многие другие.

"Россия может гордиться организацией ЧМ"

Путин поздравил лидеров обеих стран-финалистов, которые смотрели игру из ложи московского стадиона, а также принял участие в церемонии награждения финалистов.

В кулуарах после финального матча президент выразил уверенность, что Россия может гордиться организацией мундиаля. "Мы делали это и для наших болельщиков, и для всех любителей спорта во всем мире, и у нас получилось. Получилось во всех аспектах этого грандиозного события", — заявил Путин журналистам.