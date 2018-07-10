В посольстве России удивились "беспокойству" Times о деле Скрипаля

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российское посольство в Великобритании удивилось заявлению в статье The Times о том, что Москва "отказалась сотрудничать" с Лондоном по "основным задачам" в расследовании инцидента в Солсбери.

In real world Russia has been officially offering assistance since March. Wonder why @thetimes bothers about it at all – they knew whom to blame from the start, no proof or due legal process needed. pic.twitter.com/u5u5A68zKF — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 10 июля 2018 г.

​"В реальности Россия на официальном уровне предлагала свою помощь еще с марта. Интересно, почему The Times в последнее время беспокоится об этом, они знали, кого винить, с самого начала, без доказательств и судебного процесса", — заявили в дипмиссии.

В начале марта в городе были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти практически сразу заявили, что к отравлению нервно-паралитическим веществом А234 причастны российские спецслужбы. Несмотря на то что в Москве категорически отрицали причастность к инциденту и предлагали помощь в расследовании, в Лондоне продолжали говорить о "российском следе".

Несколько дней назад в городе Эймсбери были найдены два человека, у которых, по утверждению британской стороны, обнаружены признаки отравления тем же нервно-паралитическим веществом. Позже женщина скончалась, а мужчина остается в критическом состоянии.