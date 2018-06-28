МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Французский активист, глава ассоциации Ouest-Est Никола Миркович рассказал Sputnik France о пребывании на линии фронта в зоне конфликта.

По словам Мирковича, бои между ополченцами и украинскими силовиками идут практически каждый день. Несмотря на это, некоторые районы Донецка содержатся в хорошем состоянии, однако в северной части города люди живут "очень и очень бедно".

"Когда я говорю с местными и спрашиваю их: "Где российская армия? Я ее не вижу", они мне отвечают: "Мы ее тоже не видим, а хотелось бы видеть!" — рассказал Миркович. Он отметил, что все россияне в Донбассе — добровольцы, приехавшие защищать самопровозглашенные республики.

"Я был в Донецке, был в Луганске — и нигде не видел российских военных. Однако в западных СМИ так называемые специалисты говорят, что российская армия там есть. Это чепуха", — подчеркнул активист. По его словам, он был очень удивлен большими успехами самопровозглашенных республик, которые сумели создать собственную администрацию, армию и социальную систему.

Миркович рассказал, что стал заниматься гуманитарной деятельностью после того, как силы НАТО начали бомбить бывшую Югославию. "Я знаю, что такое война, знаю, каковы последствия вмешательства натовцев в дела суверенных государств, вмешательства, которое привело к войне. Когда я увидел, что происходит на Украине, то понял, что там происходит то же самое", — сказал он.

Активист также отметил, что за ситуацию на Украине несут ответственность США. По его словам, доказательств американского вмешательства предостаточно.

"Виктория Нуланд, официальный представитель Госдепа США при Обаме, признала, что было выделено пять миллиардов долларов на "установление демократии на Украине". Для американцев демократия — это режим, который подчиняется Вашингтону", — подчеркнул Миркович.

Он добавил, что американское вмешательство в дела Украины необходимо прекратить ради мира.

"Я не понимаю, что Вашингтон делает на Украине. Нужно устранить Вашингтон. То, что в переговорах участвуют представители европейских государств, это хорошо, и нужно привлекать к ним таких участников, которые будут нейтральны. Но пока те, кто устроил Майдан, все еще здесь, как можно надеяться на достижение мира? Их нужно отстранить", — заключил активист.