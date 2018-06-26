МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ во въезде на Украину собкору RT в Израиле Поле Слиер.

Ранее посольство России сообщило, что украинские власти отказали во въезде журналисту Евгению Примакову и сотруднице телеканала RT Поле Слиер, которые ехали на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

"Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ. Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести", — написала Симоньян в Telegram.

Решение о депортации корреспондента RT Полу Слиер Решение о депортации корреспондента RT Полу Слиер

Слиер также рассказала об обстоятельствах случившегося.

"Я приехала на конференцию ОБСЕ по свободе прессы. Когда я приехала в Киев, меня продержали 1,5 часа на границе, а потом без объяснения причин дали подписать бумагу, что мне будет запрещён въезд на Украину в течение пяти лет", — приводятся слова корреспондента на сайте RT.

Решение о депортации корреспондента RT Полу Слиер Решение о депортации корреспондента RT Полу Слиер