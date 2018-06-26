МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ во въезде на Украину собкору RT в Израиле Поле Слиер.
"Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ. Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести", — написала Симоньян в Telegram.
Слиер также рассказала об обстоятельствах случившегося.
"Я приехала на конференцию ОБСЕ по свободе прессы. Когда я приехала в Киев, меня продержали 1,5 часа на границе, а потом без объяснения причин дали подписать бумагу, что мне будет запрещён въезд на Украину в течение пяти лет", — приводятся слова корреспондента на сайте RT.
Притеснение журналистов украинскими властями
Притеснения коснулись и сотрудников медиагруппы "Россия сегодня". В ноябре 2017 года журналиста РИА Новости Захара Виноградова сняли с поезда Москва-Одесса и запретили въезд на Украину на пять лет. В начале мая прошлого года не пустили на Украину аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента "России сегодня" Рамиля Ситдикова. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".
В 2015 году Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции сняли). Позже в список внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. В том же году Рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, в течение нескольких месяцев их лишили доступа на мероприятия во все госучреждения. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора агентства Алексея Куденко, а также корреспондента Андрея Малышкина.
Дело Вышинского
В середине мая возле дома в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.