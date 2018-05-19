Кодекс аудиовизуальных услуг вводит в Молдавии цензуру, считает Додон

КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Представители молдавских СМИ опасаются, что новый Кодекс аудиовизуальных услуг приведет к цензуре, поэтому будет создан Фонд поддержки местной и региональной прессы, сообщил президент Молдавии Игорь Додон в субботу на конференции "СМИ в Молдове: за гранью выживания".

"Была выражена глубокая озабоченность в связи с новым Кодексом аудиовизуальных услуг Республики Молдова, который фактически вводит цензуру в медийном пространстве страны. Законопроект разработан правящей коалицией, которая позиционирует себя как проевропейскую, но нарушает все возможные европейские нормы", — сказал Додон.

Мероприятие было организовано комиссией по СМИ и связям с общественностью Совета гражданского общества при президенте. В конференции приняли участие представители центральных и региональных СМИ, в том числе из Приднестровья и Гагаузии.

"Я объявил о своем решении создать Фонд поддержки местной и региональной прессы", — заявил президент.

Парламент Молдавии принял проект нового Кодекса в первом чтении на заседании 20 апреля. Спикер Андриан Канду рассказал, что документ направят на анализ Совету Европы, ЕС и ОБСЕ, а также неправительственным организациям, в частности Freedom House. Он сообщил, что документ будет утвержден в окончательном чтении до завершения летней сессии парламента.

Документ предусматривает ряд новых положений о принципах, которых должны придерживаться поставщики медиа-услуг, в том числе: свобода выражения мнений, редакционная независимость, гарантия верности информации, защита несовершеннолетних и инвалидов, гендерный баланс, защита национального вещательного пространства, прозрачность собственности, защита журналистов, право на реплику и так далее.

Проект подвергся критике оппозиционных партий, которые уверены, что документ будет "неэффективным и несоответствующим реалиям Молдавии".