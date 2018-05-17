Симоньян указала на несоответствие ареста Вышинского ценностям Европы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не имеет никакого отношения ни к европейским ценностям, к которым стремится Украина, ни к защите прав человека, ни к чему бы то ни было цивилизованному, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она отметила, что в Москве не удивлены решением суда. "Украинские власти еще вчера дали понять, что он у них в заложниках, а заложников не выпускают, не добившись того, чего, собственно, захватчики от заложника хотели самим этим актом захвата добиться, поэтому понятно, что они будут придумывать любые поводы, чтобы содержать его под стражей", — заявила Симоньян в эфире телеканала "Россия 24".
Главный редактор подчеркнула, что "мы делаем все и будем продолжать делать все", чтобы журналист вышел на свободу и продолжил свою работу.
"Уж на Украине или не на Украине, он человек взрослый — это его право, но точно мы должны его вытащить. Поэтому я всех прошу, призываю, кому небезразлична эта история, кто понимает, что арест журналиста не имеет никакого отношения ни к двусторонним проблемам между Россией и Украиной, ни к ценностям европейским, ни к попыткам выстроить и какой-то диалог, вообще ни к чему цивилизованному арест журналиста отношения не имеет", — отметила она.
Симоньян также призвала всех, кто согласен с этой позицией, прийти 18 мая к 14 часам к посольству Украины и "молча сказать им, что мы о них думаем".
Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Днем 17 мая суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.
В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины пройдет согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.