В Крыму обвинили американский таблоид в подстрекательстве к войне

12:5317.05.2018
(обновлено: 13:43 17.05.2018)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Американский таблоид Washington Examiner, на страницах которого предложили взорвать Крымский мост, занимается подстрекательством к военным конфликтам, за что должен понести ответственность, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
В Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина "должна взорвать элементы Крымского моста". По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.
"По всем стандартам цивилизованной журналистики, американское издание совершило самый большой журналистский грех и преступление, которое можно охарактеризовать одним словом – подстрекательство. Зная о непростых отношениях России и Украины, подстрекать стороны к какому-то серьезному конфликту могут люди безответственные, нарушающие основы журналистики, а самое главное, не понимающие, что в любой нынешней мировой бойне не удастся уцелеть никакой газете, чтобы она ни писала", — сказал РИА Новости Иоффе.
Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
В Керчи 13 мая было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Аршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту.
Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.
В год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.
Автомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь — 90 км/ч.
Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.
По его словам, в любой уважающей себя стране после подобной публикации издание было бы закрыто как экстремистское, а люди, причастные к данной статье, понесли бы уголовное наказание.
"Настало время, когда Россия должна принимать более серьезные и адекватные меры по отношению к таким случаям. Надо переходить к конкретным действиям — возбуждать уголовные дела. Каждое такое высказывание должно иметь адекватную реакцию", — подчеркнул Иоффе.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем "КамАЗа" из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика, поток автотранспорта запущен 16 мая.