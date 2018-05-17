В Крыму обвинили американский таблоид в подстрекательстве к войне

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Американский таблоид Washington Examiner, на страницах которого предложили взорвать Крымский мост, занимается подстрекательством к военным конфликтам, за что должен понести ответственность, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

В Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина "должна взорвать элементы Крымского моста". По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.

"По всем стандартам цивилизованной журналистики, американское издание совершило самый большой журналистский грех и преступление, которое можно охарактеризовать одним словом – подстрекательство. Зная о непростых отношениях России и Украины, подстрекать стороны к какому-то серьезному конфликту могут люди безответственные, нарушающие основы журналистики, а самое главное, не понимающие, что в любой нынешней мировой бойне не удастся уцелеть никакой газете, чтобы она ни писала", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, в любой уважающей себя стране после подобной публикации издание было бы закрыто как экстремистское, а люди, причастные к данной статье, понесли бы уголовное наказание.

"Настало время, когда Россия должна принимать более серьезные и адекватные меры по отношению к таким случаям. Надо переходить к конкретным действиям — возбуждать уголовные дела. Каждое такое высказывание должно иметь адекватную реакцию", — подчеркнул Иоффе.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем "КамАЗа" из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика, поток автотранспорта запущен 16 мая.