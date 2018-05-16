Клинцевич раскритиковал призыв журналиста бомбить Крымский мост

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал призыв журнала Washington Examiner бомбить Крымский мост экстремистским и предложил СК подумать о возбуждении уголовного делав отношении автора статьи.

"Статья носит явно носит экстремистский, террористический характер. Призывы к таким действиям во всем мире относятся к тяжким преступления, и Следственному комитету России следует подумать о возбуждении против автора статьи уголовного дела. Тем более что подобные призывы ложатся на благодатную почву", — написал Клинцевич в Facebook.

Он также уточнил, что статья не станет в прямом смысле руководством к действию для украинских властей, но какие-либо провокации возможны.

"Что касается США, то отсутствие соответствующей реакции на эту статью мы в России будем расценивать как потакание экстремизму и терроризму", — добавил Клинцевич.

Ранее американское издание Washington Examiner опубликовало статью под заголовком "Украине следует взорвать путинский Крымский мост". Автор статьи Том Роган называет Крымский мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства" и высказывает мнение, что ей следовало бы уничтожить элементы этого моста. Автор отмечает, что, "к счастью", ВВС Украины могли бы нанести авиаудары по мосту таким образом, чтобы сделать его, по меньшей мере, временно непригодным к использованию, а значительная протяженность моста при этом позволит "снизить риск жертв, среди проезжающих по нему людей". По мнению автора, подрыв моста почти наверняка приведет к эскалации ситуации, но Киев отправит Москве "ясный сигнал" о том, что украинцы не принимают посягательства на свою территорию.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.