Симоньян прокомментировала призыв к бомбежке Крымского моста

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала провокационную статью в Washington Examiner, в которой журналист Том Роган призвал Украину "разбомбить Крымский мост".

"Еще раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня все", — написала она в Telegram-канале.

Реакция на призыв

Публикацию американского журналиста также прокомментировали в Совфеде. Парламентарий Игорь Морозов назвал заявление Рогана террористическим и призвал следственные органы возбудить уголовное дело.

Статья в Washington Examiner доказывает, что США сами придумывают правила и пренебрегают международным правом, заявил сенатор. Таким образом, Вашингтон сеет управляемый, по их мнению, хаос, который наносит моральный, политический и экономический ущерб, добавил Морозов. Также сенатор заявил, что такие порядки продолжаются последнюю четверть века.

По его мнению, высказывания с призывами к бомбежке транспортной инфраструктуры следует обсуждать на Совете Безопасности ООН.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik, в свою очередь, отметил, что такие публикации — не только выражение взглядов тех или иных журналистов. При желании всегда можно найти "экспертов", которые испытывают животную ненависть к России, заявил он.

"К сожалению, политическая элита западных государств, в частности, Соединенных Штатов, создает все условия для того, чтобы в СМИ появлялись антироссийские высказывания и суждения", — сказал политолог.

На публикацию также бурно отреагировали в социальных сетях. В частности, журналиста сравнили с нацистами, а его статью назвали "самой глупой за последнее время".

С чего все началось

Материал, о котором идет речь, опубликован в разделе мнений на сайте еженедельника The Washington Examiner. Автор Том Роган пишет о том, что мост сам по себе — "возмутительное оскорбление" Украины как нации, и предлагает нанести по нему удар, несмотря на "возможные" ответные меры.

С точки зрения журналиста, повредив мост, Киев пошлет Москве "безошибочный сигнал" о том, что украинцы не готовы принять формальное признание якобы "украденной" территории.

Мост через Керченский пролив, который соединил Краснодарский край с Крымом, стал самым протяженном в Европе. Накануне движение по автомобильной части моста торжественно открыл Владимир Путин, преодолев 19 километров чуть больше, чем за четверть часа.

В первый же день поток транспорта по Крымскому мосту побил рекорд Керченской переправы. За 12 часов по мосту проехали почти 14 тысяч автомобилей.