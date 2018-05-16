МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала провокационную статью в Washington Examiner.

Накануне американский еженедельник разместил материал "Украине следует взорвать путинский Крымский мост".

"Еще раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня все", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Автор Washington Examiner назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства". "К счастью", пишет он, ВВС Украины могли бы нанести авиаудары так, чтобы временно вывести сооружение из строя, а значительная протяженность объекта позволит "снизить риск жертв, среди проезжающих по нему людей". По мнению журналиста, подрыв почти наверняка приведет к эскалации, но зато Киев отправит Москве "ясный сигнал".

Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и в Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров. Его пропускная способность — около 14 миллионов человек в год.

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