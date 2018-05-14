Симоньян допустила, что RT запретят арендовать студии в Германии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян допускает, что Германия "перепишет правила для СМИ", чтобы запретить RT арендовать студии.
Свое возмущение также высказал представитель Союза журналистов Германии Хендрик Цёрнер.
"Теперь в Германии перепишут правила для СМИ, чтобы студии в аренду нам больше не давать. Странно, что дезинфицировать после нас не стали – а то вдруг там хайли лайкли "Новичок" остался", — написала Симоньян в Twitter.
На западе "Новичком" называют вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон считает, что к инциденту причастно российское государство, однако убедительных доказательств не приводит. Москва категорически отрицает обвинения.
Отношение к российским СМИ на Западе
Также Минюст США внес RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator — в список иноагентов.
Кроме того, Sputnik и RT бездоказательно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Франции.
Маргарита Симоньян не раз отмечала, что борьба против RT и Sputnik за рубежом ведется из-за того, что эти СМИ представляют иную точку зрения.