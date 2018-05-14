Симоньян допустила, что RT запретят арендовать студии в Германии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян допускает, что Германия "перепишет правила для СМИ", чтобы запретить RT арендовать студии.

В марте RT использовал помещение радиостанции MDR для организации телемоста с членом партии "Альтернатива для Германии" Максимиллианом Кра. После этого MDR подверглась резкой критике со стороны немецких СМИ за сотрудничество с российским агентством.

Свое возмущение также высказал представитель Союза журналистов Германии Хендрик Цёрнер.

"Теперь в Германии перепишут правила для СМИ, чтобы студии в аренду нам больше не давать. Странно, что дезинфицировать после нас не стали – а то вдруг там хайли лайкли "Новичок" остался", — написала Симоньян в Twitter.

На западе "Новичком" называют вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон считает, что к инциденту причастно российское государство, однако убедительных доказательств не приводит. Москва категорически отрицает обвинения.

Отношение к российским СМИ на Западе

Осенью Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. При этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Владимир Путин заявил, что принятие этого документа свидетельствует о деградации представления о демократии в европейском обществе.

Также Минюст США внес RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator — в список иноагентов.

Кроме того, Sputnik и RT бездоказательно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Франции.

Маргарита Симоньян не раз отмечала, что борьба против RT и Sputnik за рубежом ведется из-за того, что эти СМИ представляют иную точку зрения.