Украинский "Интер" проверят из-за заявления ведущих ко Дню Победы

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в пятницу принял решение о проведении внеплановой выездной проверки деятельности "Интера" из-за заявления ведущих телеканала ко Дню Победы.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Радикалы после этого устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта.

"Есть предложение назначить внеплановую выездную проверку деятельности частного акционерного общества "Телеканал "Интер", — зачитал предложение глава нацсовета Юрий Артеменко на заседании, которое транслировал украинский "5 канал".

Он отметил, что в совет поступило несколько заявлений о том, что содержимое концерта, который вышел в эфир на "Интере" под названием "Победа одна на всех" "унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства.

Предложение о внеплановой выездной проверке поддержали все члены нацсовета.

Ранее националисты также провели пикет у дома совладельца телеканала "Интер", депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина. В полиции Киевской области сообщили, что время столкновений радикалов с сотрудниками национальной гвардии пострадали два человека – журналист и правоохранитель.