США забыли упомянуть. Посольство России высмеяло статью The Times

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российское посольство в Британии прокомментировало в твиттере статью газеты The Times, посвященную перспективам отношений России со странами Запада.
В случае если политика Москвы не изменится, "миру следует подготовиться и даже вооружиться в грядущие непростые времена", пишет The Times.
Российские дипломаты назвали подобные заявления "хорошей попыткой" и напомнили авторам статьи, что неукоснительное соблюдение Минских соглашений всеми сторонами конфликта и восстановление Сирии всегда являлись приоритетами Москвы.
Посольство России в Лондоне и раньше критиковало The Times, например, за статью под заголовком "Мир объединился в крупнейшей за всю историю массовой высылке российских шпионов". Представители ведомства обратили внимание, что далеко не все страны поддержали эту инициативу, и прозвали автора статьи "снисходительным колониалистом".