США забыли упомянуть. Посольство России высмеяло статью The Times

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российское посольство в Британии прокомментировало в твиттере статью газеты The Times, посвященную перспективам отношений России со странами Запада.

По мнению авторов публикации, европейским странам следует наладить сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным при условии, что он гарантирует выполнение Минских соглашений ополченцами на юго-востоке Украины, а также пойдет на уступки в Сирии.

В случае если политика Москвы не изменится, "миру следует подготовиться и даже вооружиться в грядущие непростые времена", пишет The Times.

Российские дипломаты назвали подобные заявления "хорошей попыткой" и напомнили авторам статьи, что неукоснительное соблюдение Минских соглашений всеми сторонами конфликта и восстановление Сирии всегда являлись приоритетами Москвы.

"Однако The Times не упоминает, что США блокируют любые попытки доставить помощь в освобожденные районы (Сирии. — Прим. ред.)", — написали в российском представительстве.

Посольство России в Лондоне и раньше критиковало The Times, например, за статью под заголовком "Мир объединился в крупнейшей за всю историю массовой высылке российских шпионов". Представители ведомства обратили внимание, что далеко не все страны поддержали эту инициативу, и прозвали автора статьи "снисходительным колониалистом".