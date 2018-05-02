Ларри Кинг заявил, что RT никогда не подвергал цензуре его передачу

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Известный телеведущий Ларри Кинг заявил, что российский канал RT никогда не вносил изменения в его передачи, несмотря на наличие в них критики в адрес российского руководства.

Кинг ведет на RT передачу Politicking. В интервью газете Al-Sharq al-Awsat Кинг разъяснил, что RT получило лицензию на его передачу и он "не работает на канал".

"В моем шоу часто критикуются Россия и (президент РФ Владимир) Путин. Они никогда это не вырезали. Мою передачу ни разу не редактировали", — заявил Кинг газете.

По его словам, за всю его карьеру ему никогда не диктовали, что и как освещать. Также Кинг отметил, что не понимает смысла понятия "фейковые новости".